Suhl Streit um Maskenpflicht im Bus eskaliert

Eine Auseinandersetzung um eine Mund-Nasen-Bedeckung hat in Suhl eine blutige Wendung genommen. Weil ein Mann beim Einstieg in einen Linienbus keine Maske trug, sei er von mehreren Fahrgästen aufgefordert worden, dies zu tun, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraus habe sich ein Streit entwickelt, bei dem ein Fahrgast dem zugestiegenen Mann eine Bierflasche an den Kopf warf. Der Mann wurde später zur Behandlung der Wunde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Dem mutmaßlichen Täter soll er zuvor aber noch mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben, hieß es.

Die Polizei Suhl sucht Fahrgäste, die den Vorfall beobachtet haben. Bildrechte: imago/Jochen Tack