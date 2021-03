Der Suhler Waffenhersteller C.G. Haenel wehrt sich gegen seinen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren für das neue Sturmgewehr der Bundeswehr. Die Anwälte des Unternehmens hätten am Freitag beim zuständigen Bundesamt für Ausrüstung und Infrastruktur der Bundeswehr (BAAINBw) eine Rüge eingereicht, teilte das Unternehmen am Abend mit. Es begründete die Rüge unter anderem damit, dass die Vorwürfe einer Patentrechtsverletzung nicht zuträfen. Zugleich erhebt Haenel schwere Vorwürfe gegen den baden-württembergischen Konkurrenten Heckler & Koch. Dieser habe den Vorwurf der Patentrechtsverletzung "gezielt eingesetzt, um sich C.G. Haenels als Konkurrentin zu entledigen". Das BAAINBw hat nun mehrere Wochen Zeit, über die Rüge von Haenel zu entscheiden.

Außerdem sei das "fälschlicherweise als verletzt angesehene Patent von Heckler & Koch" nach Ansicht von Haenel nichtig. Die darin beschriebene "allein vorhandene Gasaustrittsöffnung im hinteren Teil der Waffe" sei ein von der Firma Colt in den 1990er-Jahren eingeführter und von vielen Herstellern unbeanstandet genutzter Standard. Im Dezember hatte Haenel am Patentgericht München eine Klage eingereicht mit dem Ziel, das Europäische Patent von Heckler & Koch für das deutsche Hoheitsgebiet für nichtig erklären zu lassen.

Kritik übte Haenel in seiner Rüge auch am Verhalten des BAAINBw. Diese habe dem Unternehmen ein offenkundig vorliegendes Gutachten, in dem ebenfalls von der Nichtigkeit des Patents ausgegangen werde, nicht zur Kenntnis gegeben. Auch sei eine weitere vom BAAINBw behauptete Patentverletzung bei dem von Haenel für sein Sturmgewehr verwendeten Magazin nicht für einen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren relevant. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN bezieht Haenel das Magazin von einem anderen Hersteller. Dieser soll laut BAAINBW und Heckler & Koch ein Patent des Magazin-Herstellers Magpol verletzt haben. Nach MDR-Informationen soll der Lieferant Haenel jedoch glaubhaft versichert haben, keinerlei patentrechtliche Auseinandersetzungen mit anderen Produzenten haben.

Weiter heißt es, Heckler & Koch habe sich unlauter verhalten. Der Konkurrent habe während des gesamten Vergabeverfahrens die angeblichen Patentverletzungen "gezielt eingesetzt, um sich C.G. Haenels als Konkurrenten zu entledigen". Heckler & Koch habe seine behaupteten Patentrechte jahrelang nicht verfolgt, sondern erst 2018 Haenel diesbezüglich abgemahnt. Diese Abmahnung beziehe sich jedoch auf eine andere von Haenel produzierte Waffe, das halbautomatische Gewehr CR223. Diese Waffe wird in Deutschland unter anderem in mehreren Bundesländern von der Polizei eingesetzt. Zuletzt hatte die sächsische Polizei 2.300 Stück davon bestellt. Ein patentrechtliches Verfahren dazu habe Heckler & Koch erst im vergangenen Jahr angestrengt. Das Verfahren wird am Landgericht Düsseldorf geführt. Dem baden-württembergischen Konkurrenten gehe es nicht um die Verfolgung vermeintlich bestehender Schutzrechte, sondern um im laufenden Sturmgewehr-Vergabeverfahren "Verwirrung zu stiften", so Haenel.