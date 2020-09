Sturmgewehr für die Bundeswehr Gemischte Reaktionen auf Zuschlag für Suhler Waffenhersteller C.G. Haenel

Das Volumen der Ausschreibung liegt bei 250 Millionen Euro. Die Ausschreibung beinhaltet Gewehre, aber auch spezielle Visiere, Zielfernrohre und weitere Teile von anderen Firmen. Die Lieferung von Munition ist nicht Bestandteil der Ausschreibung. Haenel selbst wollte sich am Dienstag auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht zu Details äußern. Das Verfahren laufe noch, teilte das Unternehmen mit und verwies auf das Verteidigungsministerium. Die C.G. Haenel GmbH ist eine Tochterfirma des Suhler Jagd- und Sportwaffenherstellers Merkel. Dieser wiederum gehört der Caracal-Holding in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Der unterlegene Anbieter Heckler & Koch aus Baden-Württemberg, der seit 1959 die Bundeswehr beliefert, erwägt nun rechtliche Schritte gegen die Auftragsvergabe. Vorbehaltlich einer ausgiebigen juristischen Überprüfung werde die Entscheidung bedauert, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jens Bodo Koch am Dienstag in Oberndorf im Schwarzwald. H&K sei weiterhin von der Qualität der Waffen überzeugt. Die Bestellungen aus aller Welt überstiegen die Produktionskapazitäten. Heckler & Koch bleibe ein profitables Unternehmen. Finanzvorstand Björn Krönert betonte, dass die 950 Jobs in Oberndorf sicher seien.