Der Ausschluss der Südthüringer Firma C.G. Haenel aus dem Vergabeverfahren für das neue Sturmgewehr der Bundeswehr ist in Thüringen mit Bedauern aufgenommen worden. Der Schleusinger Bürgermeister André Henneberg sagte MDR THÜRINGEN am Dienstag, sollte der Auftrag nun doch nicht an Haenel gehen, wäre das schade für die ganze Region. Die Stadt hatte auf steigende Steuereinnahmen und zusätzliche Arbeitsplätze gehofft. Henneberg will allerdings die endgültige Entscheidung abwarten. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", so der Bürgermeister.