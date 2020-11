Der Suhler Waffenhersteller C.G. Haenel hat sich im Zusammenhang mit dem umstrittenen Vergabeverfahren für das neue Bundeswehr-Sturmgewehr gegen Vorwürfe verteidigt. Man sei "immer noch fest davon überzeugt, dass wir das beste Angebot abgegeben haben", teilte das Unternehmen in einer auf seiner Website veröffentlichten Erklärung mit. Das von Haenel in dem Verfahren eingereichte Sturmgewehr MK 556 sei "zu Recht ausgewählt" worden, heißt es darin weiter. Man hoffe nach wie vor, die Bundeswehr ausrüsten zu dürfen.

Zugleich wies Haenel Vorwürfe des Konkurrenten Heckler & Koch wegen angeblicher Patentrechtsverletzungen zurück. Diese Vorwürfe bezögen sich überhaupt nicht auf das Modell MK 556, sondern auf eine andere von Haenel produzierte Waffe. Dabei handelt es sich um das halbautomatische Gewehr CR 223, das unter anderem bei mehreren Landespolizeien in Deutschland verwendet wird. Man gehe aber davon aus, dass auch bei dieser Waffe kein Patent von Heckler & Koch verletzt worden sei, so Haenel in seiner Erklärung.