Verzögerte Ausbildung und Quarantäne Südthüringenbahn hat Engpass bei Lokführern

Dieseltriebwagen der Südthüringenbahn am Bahnhof Rennsteig Bildrechte: MDR/Björn Pollok

Der Südthüringenbahn fehlen Lokführer. Wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von MDR THÜRINGEN am Mittwoch mitteilte, ist der personelle Engpass der Grund für die derzeitigen Fahrplan-Änderungen. Bauarbeiten seien nicht geplant. Das Bahnunternehmen hatte die Fahrplan-Änderungen Ende vergangener Woche aus betrieblichen Gründen angekündigt.

Den Engpass beim Personal führt das Bahnunternehmen auf die Corona-Pandemie zurück. Laut der Sprecherin hat sich die Ausbildung neuer Lokführer durch die Corona-Krise verschoben. Außerdem würden Lokführer nicht zur Verfügung stehen, weil sie als Urlaubsrückkehrer in Quarantäne mussten. Wie viele Lokführer derzeit genau fehlen, dazu wollte sich die Südthüringenbahn nicht weiter äußern.

Bis Anfang November müssen sich Fahrgäste auf den Strecken zwischen Eisenach und Bad Salzungen (Wartburgkreis) sowie zwischen Meiningen und Eisfeld (Kreis Hildburghausen) auf Änderungen im Fahrplan einstellen. Am frühen Morgen sowie späten Abend und nachts werden die Züge teilweise durch Busse ersetzt. Bis Ende Oktober ist auch die Strecke zwischen Wernshausen und Schmalkalden betroffen. Dort werden an Wochentagen abends jeweils drei Züge durch Busse ersetzt. Das Unternehmen wies darauf hin, dass lediglich wenig ausgelastete Verbindungen in den Randzeiten betroffen seien.