Die Landesregierung will die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl für zwei Millionen Euro sicherer machen. Unter anderem sollen eine Videoüberwachung für bestimmte Gemeinschaftsbereiche und ein digitales Schließsystem für mehr Schutz sorgen. Das sagte Migrationsminister Dirk Adams. Er gehe allerdings davon aus, dass es dort dennoch auch in Zukunft Streitereien und Straftaten geben werde. Das liege maßgeblich daran, dass in der Unterkunft so viele unterschiedliche Menschen für eine nur relativ kurze Zeit aufeinandertreffen. Immer wieder gebe es einzelne Gruppe von Flüchtlingen, die Probleme machten, während die Mehrzahl der Bewohner friedlich und integrationswillig sei. Das Flüchtlingsheim sei wie eine Diskothek, wo es trotz aller Mahnungen immer wieder zu Konflikten komme.

In dem Flüchtlingsheim auf dem Suhler Friedberg kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Massenschlägereien und Straftaten. Nach Angaben des Innenministeriums war die Polizei allein von Januar bis Mitte Mai 2020 etwa 100 Mal in dem Flüchtlingsheim im Einsatz. Für das Vorjahr zählte die Polizei 287 Straftaten. 2018 waren es noch knapp 478 Delikte gewesen. Zuletzt hatte es auch Vorfälle in den Bussen gegeben, die nachts zum Flüchtlingsheim unterwegs waren. Zudem kam es am vergangenen Mittwochabend eine heftige Auseinandersetzung in der Suhler Innenstadt, bei der laut Polizei auch Bewohner der Erstaufnahme involviert waren.