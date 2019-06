Der Verein, der das Waldbad im Suhler Ortsteil Goldlauter betreibt, ist zufrieden mit dem Saisonstart. Wie ein Sprecher des Fördervereins MDR THÜRINGEN sagte, kamen am vergangenen Wochenende mehr als 200 Besucher in das Freibad.

Jedes Jahr muss der Verein dafür mindestens 15.000 Euro an Spendengeldern sammeln. Das Geld wird unter anderem für die Schwimmeisterin und für Chemikalien gebraucht. Außerdem machen die Mitglieder unzählige Arbeitseinsätze. In diesem Jahr neu ist ein extra Barfußweg am Beckenrand. Dafür sind noch einmal ersten Schätzungen zufolge knapp 8.000 Euro draufgegangen. Weil das Ganze so teuer ist, hat es erst mal nur für eine Seite gereicht. Die anderen sollen nach und nach ebenfalls dran kommen. Dank einer großzügigen Spende konnte außerdem ein neues Spielgerät mit Schaukeln und Rutsche installiert werden.