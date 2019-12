Taxi-Unternehmen in Thüringen bieten mancherorts keine Fahrten mehr an. Verkehrsgewerbe-Chef Martin Kammer bestätigte MDR THÜRINGEN, dass teilweise die Versorgungsleistung nicht erfüllt werden könne. Kammer spricht von "weißen Flecken". So sei es im ländlichen Raum schwieriger geworden, ein Taxi zu bekommen.

Nach einer MDR THÜRINGEN-Umfrage unter Taxi-Unternehmern ist es auch in Städten teils Glückssache, mit einem Taxi zu fahren - speziell in den Nachtstunden oder auch an den Wochenenden. Das gilt für Suhl, Nordhausen, Gera und auch Gotha. In Eisenach, Erfurt, Weimar und Jena rollen die Taxis auch in den Nachtstunden, aber nicht so häufig wie am Tag. Wartezeiten sind programmiert.