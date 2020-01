Aber nicht nur Auswärtige profitieren von der Thüringer Wald Card. Auch Einheimische können sie sich sichern. Sie kostet zehn Euro und gilt ab dem Kaufdatum ein Jahr lang. Wer zum Beispiel in Suhl oft Schwimmen geht, hat das Geld recht schnell wieder drin. Das Ottilienbad im Congress Centrum gewährt einen Rabatt von 20 Prozent auf die Tageskarte. Vertrieben wird die Thüringer Wald Card momentan vor allem online oder in den Touristeninformationen. Weil der Thüringer sich allerdings selten in den Tourist-Infos der Heimat sehen lässt, soll die Karte bald auch in Supermärkten oder Post-Annahmestellen zu haben sein. "Eben überall, wo die Menschen sind", so der Tourismusmanager. Aber auch in den Freizeiteinrichtungen selbst soll sie verkauft werden, zum Beispiel in den Feengrotten in Saalfeld oder im Eisfelder Schloss.

So sieht die neue Thüringer Wald Card aus. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich