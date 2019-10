Im Übergang von der A73 zur A71 bei Suhl hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Laut Autobahnpolizei hatte dabei ein Autofahrer in einer Kurve, die auf 60 km/h begrenzt ist, die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr in ein anderes Auto. Beide landeten verkeilt im Straßengraben. Die Feuerwehr musste die Fahrer zwischen den Abfahrten Suhl-Zentrum und Dreieck Suhl aus ihren Fahrzeugen herausschneiden.

Es dauerte lange, die Verletzten aus den Fahrzeugen zu befreien, weil sie sehr verkeilt waren. Bildrechte: MDR/news5