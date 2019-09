Dirk Schramm ist Geschäftsführender Gesellschafter des Ingenieurbüros für Energiewirtschaft in Steinbach-Hallenberg und gleichzeitig ist er Vorsitzender im Energie- und Umweltausschuss der Kammer. Wer könnte die Fragen also besser beantworten als er? Aber er zuckt mit den Schultern. Alle Berechnungen und Prognosen, die er anstellen kann, sind nur vage. Denn noch weiß niemand, welche Preise genau im Gesetz stehen werden. Kostet die Tonne CO2 20, 30 oder 40 Euro? In ein paar Jahren könnte der Preis auf bis zu 190 Euro steigen.

Wer weite Strecken zur Arbeit fahren muss, hat ebenfalls meist einen Diesel. "Wenn hier nicht nachgesteuert wird, sind die Menschen auf dem Land doppelt gelackmeiert", so Schramm. Er fordert deshalb, dass in dem Gesetz unbedingt über Entlastungen nachgedacht wird. Damit Busunternehmen zum Beispiel in teure Elektrobusse investieren könnten. Für Hausbesitzer könnte eine Abwrackprämie für alte Heizungen eine Variante sein. Wenigstens ein Trost: Die CO2-Abgabe soll zu 100 Prozent in den Klimaschutz investiert werden. Anders als beim Strom. Die Stromsteuer wird verwendet, um die Rentenversicherungsbeiträge zu deckeln.