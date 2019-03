Gespräche über Fusion Suhl stimmt gegen Bedingungen von Schmalkalden-Meiningen

Der Stadtrat von Suhl bei seiner Sitzung am Mittwochabend. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Die Landrätin von Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser, sieht nun die Stadt Suhl in der Pflicht, auf den Landkreis zuzugehen, um wichtige Punkte erneut zu diskutieren und so den Weg für eine Fusion doch noch freizumachen.



Der Kreistag von Schmalkalden-Meiningen hatte am Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst, in dem die Forderungen gegenüber der Stadt Suhl formuliert sind. In Suhl hatte Oberbürgermeister André Knapp (CDU) am Montag mit Einwohnern über eine mögliche Fusion diskutiert. Er will weiterhin die Suhler bei der Fusion mitbestimmen lassen.