Der Suhler Waffenhersteller C.G. Haenel wird die sächsische Polizei mit neuen Gewehren ausrüsten. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll das Unternehmen insgesamt 2.300 halbautomatische Gewehre des Typs CR 223 an die Polizei in Sachsen liefern.

Das Innenministerium in Dresden teilte auf Anfrage mit, das neue Gewehr werde schrittweise ab diesem Jahr bei der Polizei im Freistaat eingeführt. Ein Sprecher von C.G. Haenel bestätigte auf MDR-Anfrage, dass sich das Unternehmen erfolgreich an einer Ausschreibung des Freistaates Sachsen beteiligt habe. Weitere Details wollte er nicht nennen.

Modell des Gewehrs CR 308 von C.G. Haenel - eine etwas größere, aber weitgehend baugleiche Version des CR 223 - hier ausgestellt am Stand des Unternehmens auf der Messe "Enforce Tac" im März 2019 in Nürnberg Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Laut Innenministerium in Dresden hat sich das Suhler Unternehmen in einem europaweiten Vergabeverfahren durchgesetzt. Das "modelloffene" Verfahren war im April 2019 gestartet worden, insgesamt hatten sich fünf Bieter beteiligt. Der Zuschlag für Haenel sei im Januar dieses Jahres erfolgt, sagte der Ministeriumssprecher. Der Auftrag beinhalte aber nicht die Lieferung von Munition für die neuen Waffen.



Derzeit nutzt die Polizei in Sachsen Maschinenpistolen des Modells MP 5 von Heckler & Koch. Das Grundmodell dieser Waffe sei bereits über 50 Jahre alt, so der Sprecher weiter. Die MP 5 werde nach Einschätzung des Ministeriums "den veränderten, zu bewältigenden polizeilichen Lagen vor allem mit terroristischem Hintergrund nicht mehr voll gerecht".