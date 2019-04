Am Suhler SRH-Zentralklinikum sind am Montag 185 Krankenschwestern und Pfleger in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Ein Kliniksprecher sagte, wegen des Streiks seien am Montag nur sechs von zehn Operationssälen in Betrieb. Nicht dringliche Operationen seien vorsorglich abgesagt worden. Die streikenden Beschäftigten zogen am Morgen in einem Demonstrationszug durch die Stadt. Für 11 Uhr war eine Kundgebung in der Innenstadt geplant.