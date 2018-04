140 Tage Schneespaß

Der Regionalverbund Thüringer Wald hat in der Wintersaison 2017/18 rekordverdächtige 140 Schneetage gezählt. Damit war der Winter außergewöhnlich lang. In der letzten Saison waren es noch 55 Tage weniger. Auch die Skilifte in Heubach, Schmiedefeld und Steinach melden Rekordzahlen. Nach Angaben der Betreiber war die Skiarena Silbersattel in Steinach an 106 Tagen geöffnet. In der letzten Saison waren es 75 Skitage. Insgesamt kamen seit Anfang Dezember rund 30.000 Besucher. Der frühe Wintereinbruch und die starken Schneefälle Anfang Dezember sorgten auf den Pisten für eine gute Grundlage, die bis zum Osterwochenende auch nicht mehr wegtaute. Die Betreiber hatten zu Ostern sogar noch so viel Schnee übrig, dass damit ein riesen Osterei mit einem Umfang von 31 Metern gebaut werden konnte. Auch auf der Piste war der Einfallsreichtum zu Ostern deutlich zu sehen. Mitglieder des örtlichen Skivereins sprühten ein 50-Meter-Osterei auf den Steilhang.

Der frühe Wintereinbruch und die starken Schneefälle sorgten auf den Pisten für eine gute Grundlage. Bildrechte: MDR/Alexandra Zielinski

Investition in neue Winterwelt hat sich gelohnt

In der Winterwelt in Schmiedefeld konnten die Gäste an 75 Tagen auf die Piste. Damit hatte der neue Lift doppelt so lange geöffnet, wie in der letzten Saison. Die Winterwelt konnte insgesamt rund 23.000 Besucher begrüßen. Nach Angaben der Betreiber hat sich damit die Investition von rund vier Millionen Euro in die neue Anlage gelohnt. Vor der Saison war die Lift- und Beschneiungsanlage erneuert worden. Ohne den künstlichen Schnee hätte die Winterwelt aber auch in dieser Saison keine Chance gehabt. 44.000 Kubikmeter Kunstschnee wurden seit Dezember produziert. Nur damit konnte die Piste die wärmeren Tage der Saison gut überstehen. Auch zu Ostern gab es in der Winterwelt nochmal die Möglichkeit für die letzten Abfahrten auf dem weißen Band in der schon frühlingshaften Natur.

Trotz des vielen Schnees: Die "Winterwelt" in Schmiedefeld setzt auf zusätzliche Beschneiung durch die Maschine. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Teichspringen beendet die Saison

In der Skiarea Heubach wird die Saison am Ostersonntag standesgemäß mit dem Teichspringen beendet. Auch hier kamen die Ski-und Snowboardfans in dieser Saison extra lange auf ihre Kosten. Zum ersten Mal gab es auch ein gemeinsames Verbundticket. Besucher konnten damit die Lifte in Heubach, Steinach und Schmiedefeld nutzen. In der nächsten Wintersaison soll dann auch der neue Lift am Oberhofer Fallbachhang betriebsbereit sein. Dann können die Besucher gleich vier Anlagen mit einem Ticket nutzen.

Sommersaison beginnt schon in vier Wochen