Wintersport Gemischte Bilanz im Thüringer Wald

77 Tage Winterspaß gab es in dieser Saison in der Skiarena Silbersattel in Steinach. Nach Angaben der Betreiber waren das fast genauso viele Tage wie im letzten Jahr. Deutlich zurückgegangen sind allerdings die Besucherzahlen.

Kamen in der letzten Wintersaison noch 24.000 Gäste, waren es in diesem Jahr rund 9.000 weniger. Fast gänzlich ins Wasser fiel die Saison am Fallbachhang in Oberhof und in der Winterwelt in Schmiedefeld am Rennsteig. In Heubach konnten Skifahrer zumindest 54 Tage auf die Piste.