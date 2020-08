Tourismus-Bilanz Deutlich weniger Gäste im Thüringer Wald wegen Corona

Wie eine Sprecherin des Meeresaquariums in Zella-Mehlis mitteilte, reichen die Besucherzahlen in den Sommerferien nicht an die aus dem letzten Jahr heran. Auch das H2Oberhof Wellnessbad verzeichnete einen Gästerückgang. Nach Angaben der Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH kamen rund ein Drittel weniger Gäste. In das Bad dürfen derzeit maximal 163 Gäste gleichzeitig.