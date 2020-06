Eisheilige Massive Frostschäden im Thüringer Wald  - besonders betroffen sind Buchen

"Mir treibt es die Tränen in die Augen" eine Wanderin, die vom Mordfleck zur Schmücke unterwegs ist, schaut fassungslos in den Wald. Vor ihr stehen Buchen, die 60, 70 ja vielleicht sogar 100 Jahre alt sind – an den Zweigen baumeln leblos braune, vertrocknete Blätter im Wind und das Anfang Juni.

Und dann kommen pünktlich am 11. Mai die Eisheiligen daher. So kalt wie gefühlt in den letzten 50 Jahren nicht mehr. Metrologen an der Wetterstation auf der Schmücke messen in der Nacht vom 12. zum 13. Mai -4,2 Grad in der Luft und am Boden satte -9 Grad. In dieser Nacht werden die frischausgetrieben, grünen Blätter der Buchen quasi gefriergetrocknet.