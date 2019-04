Den deutschlandweiten Einbruch beim Ausbau der Windenergie bekommt auch Thüringen deutlich zu spüren. Nach Angaben der Fachagentur für Windenergie ist in diesem Jahr im Freistaat noch keine einzige Windanlage in Betrieb gegangen. Im vergangenen Jahr waren es im zu diesem Zeitpunkt bereits vier. Im Jahr zuvor sogar acht. Den Angaben nach wurde in Thüringen bis Februar der Bau von zwölf neuen Anlagen genehmigt. Derzeit erzeugen rund 840 Windkraftanlagen etwa ein Viertel des gesamten in Thüringen produzierten Stroms. Insgesamt werden damit etwa 600.000 Haushalte versorgt.

Ein typischer Windpark (Symbolbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK