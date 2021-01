"Hoffentlich scheint nicht auch noch die Sonne!", sagt Sigrun Greiner und schüttelt resigniert den Kopf. "Ohne Schnee würde ich es ja aushalten, aber wenn ich aus dem Fenster schaue und die herrliche Winterlandschaft sehe, könnte ich einfach nur noch heulen." Sigrun Greiner hat die Tubing-Anlage in Siegmundsburg im Landkreis Sonneberg gepachtet. Im Sommer geht es in den großen Reifen auf Kunststoffmatten den Berg hinab. Doch das Hauptgeschäft läuft normalerweise im Winter.

Wegen Corona steht die Anlage still. "Die Leute kommen trotzdem und viele von ihnen sind einfach nur dreist", ärgert sich Greiner. Manche rutschen mit ihren Schlitten auf der Sommerbahn herum, obwohl der Bereich abgesperrt ist. Greiner sorgt sich um die teuren Kunststoffmatten. Einige hätten sogar versucht, in der Schlepptrasse des Liftes zu rodeln.

Parkplatz an Tubing-Anlage in Siegmundsburg zu

Weil die Leute immer dreister werden, hat sie den Parkplatz vor ihrer Anlage mit einer Kette abgesperrt. So richtig viel genutzt hat es nicht. Weil sie nicht mehr direkt am Hang parken könne, stellen sie sich einfach irgendwo hin. Jede Waldeinfahrt wird zugeparkt. Sogar in die Zufahrt nach Friedrichshöhe am Ortsausgang passt kein einziges Auto mehr. "Hier mussten wir eingreifen, sagte Uwe Scheler. Er ist Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg und damit auch für Siegmundsburg zuständig.

Jetzt stehen an der Zufahrt Parkverbotsschilder. Mindestens einmal im Tag schickt Scheler das Ordnungsamt und die Feuerwehr auf Kontrollfahrt. So ein Chaos wie über Weihnachten und am letzten Wochenende will Scheler nicht noch einmal erleben. "Wir räumen die Parkplätze und schieben Winterwanderwege, aber mehr machen wir im Moment nicht", sagt er.

Sollte der Ansturm wieder so groß sein, werden die Ordner die Leute wegschicken, sobald die Parkplätze voll sind. Weil sämtliche Gaststätten oder Cafés geschlossen sind, sehe es rund um die Parkplätze entsprechend wüst aus. Viele Menschen zieht es am Wochenende in den Thüringer Wald. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Schlepplift in Masserberg geschlossen

Ähnlich die Strategie auch in Masserberg. Der ehrenamtliche Bürgermeister Denis Wanger betreibt den Heubacher Skilift und hat mit den gleichen Problemen wie Sigrun Greiner zu kämpfen. Auch seine Piste ist voller Rodelgäste. Und das obwohl der Schlepplift geschlossen ist. "Ich kann es ja verstehen, dass die Leute mal raus in den Schnee wollen", sagt Wagner. Die Entscheidung, dass Skilifte schließen mussten, hält Wagner für falsch. "Wenn wir öffnen dürften, könnten wir den Wintertourismus wenigstens ein bisschen lenken", sagt er. So kämen die Leute und würden an einer eigentlich gesperrten Anlage rodeln. "Das kann auch gefährlich werden", so Wagner.

Denn an den Masten und Schneekanonen sind noch keine Prallmatten angebracht und auch die Fangzäune am Lift und dem Schneeteich fehlen. Wagner glaubt nicht mehr daran, dass er in dieser Saison noch öffnen darf. Als Bürgermeister hat er entschieden, dass rund um Masserberg die Langlaufloipen gespurt werden. "Wir bereiten alles vor, machen aber aktiv keine Werbung", so Wagner.

Für den Fall eines neuerlichen Ansturmes von Tagesgästen ist auch Masserberg gewappnet. Sind die Parkplätze voll, werden die Gäste abgewiesen. Ach die Polizei werde kontrollieren. "Vielleicht haben manche die chaotischen Bilder vom letzten Wochenende gesehen und gehen lieber zu Hause in die Natur", hofft der Bürgermeister.

Rodeln im Skigebiet Silbersattel möglich

In Thüringens größtem Skigebiet - der Skiarena Silbersattel in Steinach - geht Betreiber Axel Müller etwas offensiver an die Sache heran. "Die Leute brauchen einfach auch mal eine Abwechslung von den ganzen Einschränkungen", sagt Müller. Deshalb werde in der Skiarena auch ein Rodelhang präpariert.

Für Langläufer dreht der Pistenbully seine Runden. Allerdings, wer die Pisten nutzt, handelt auch in der Skiarena Silbersattel auf eigene Gefahr. Für Schäden oder Verletzungen wird keine Haftung übernommen.

Oberhof zum Biathlon-Weltcup dicht

Ein völlig ungewohntes Bild bietet gerade Thüringens wichtigster Wintersportort Oberhof. Bis zum 17. Januar laufen dort völlig ohne Zuschauer zwei Weltcups. Die Stadt ist für Tagestouristen deshalb fast tabu. Die öffentlichen Parkplätze wurden abgesperrt und sobald die wenigen privaten Parkflächen voll sind, werden die Leute abgewiesen. Das hat der Bürgermeister Thomas Schulz mit dem Meininger Landratsamt und dem Thüringer Innenministerium so vereinbart.