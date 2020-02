Sturmtief "Yulia" hat mit umgestürzten Bäume und herabfallenden Ästen zu Problemen in Thüringen geführt. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion MDR THÜRINGEN sagte, war vor allem der Verkehr in Südthüringen betroffen. In Steinach im Landkreis Sonneberg musste die Straße zur Skiarena Silbersattel gesperrt werden, weil gleich mehrere Bäume umgestürzt waren. Die Bergungsarbeiten waren laut Polizei zunächst für die Feuerwehrleute zu gefährlich. Die Skiarena blieb am Sonntag vorsorglich geschlossen.