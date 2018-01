Hainich mit geplanter Stromtrasse Südlink des Netzbetreibers Tennet. Bildrechte: tennet/MDR.DE

Die Unternehmen bemängelten, dass der Thüringer Vorschlag 70 sogenannte Konfliktstellen enthalte, die dem Verlauf der Trasse entgegenstünden. Die anderen beiden möglichen Korridore wiesen nur 41 beziehungsweise 61 Konfliktstellen auf. Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, sagte, "der Thüringer Vorschlag ist fachlich fundiert. Er weist aber eine deutlich höhere Anzahl an Konfliktstellen auf als der Trassenkorridorvorschlag von Tennet und TransnetBW". Daher werde er im Genehmigungsverfahren nicht weiter verfolgt.



In Thüringen kocht nach der Entscheidung der Ärger hoch. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass die Trasse ein Naturschutzgebiet durchschneide und zudem dreimal das Grüne Band - die frühere innerdeutsche Grenze - quere. Man werde sich hart damit auseinandersetzen und die betroffenen Menschen rechtlich unterstützen, kündigte der Regierungschef an. Der Bundesnetzagentur warf Ramelow eine "irritierende Kaltschnäuzigkeit" vor.