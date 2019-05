Thüringen ist vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit seinem Eilantrag zum Verlauf der Stromtrasse Südlink gescheitert. Das höchste deutsche Verwaltungsgericht entschied am Donnerstag, dass die Bundesnetzagentur das Planungsverfahren fortsetzen könne, ohne den Alternativvorschlag Thüringens weiter berücksichtigen zu müssen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Bildrechte: imago/PicturePoint

Die geplante Stromtrasse ist seit Jahren umstritten. Die Bundesnetzagentur war laut Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vorschlag Thüringens keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative darstelle. Das Land war deshalb vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen. Dies lehnte nun endgültig den Antrag ab, die Bundesnetzagentur zu verpflichten, den Alternativvorschlag sofort weiterzuverfolgen.



Laut Bundesverwaltungsgericht ergibt sich kein Anspruch darauf, dass ein von einem Land eingebrachter Alternativtrassenvorschlag von der Bundesnetzagentur bis zur sogenannten Bundesfachplanungsentscheidung geprüft werden muss. Die Sache sei zudem nicht eilbedürftig, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Vorschlag Thüringens im Planungsverfahren wieder aufgegriffen werde.



Über die Klage des Landes in der Hauptsache will das Bundesverwaltungsgericht voraussichtlich noch in diesem Jahr entscheiden.