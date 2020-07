Zwischen Thüringen und den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bahnt sich ein Streit um die Erweiterung der Gleichstromleitung Sued.Link an. Grund ist ein Brief, den die Energieminister der genannten Bundesländer schon im Juni an Bundeswirtschaftsminister Altmaier geschickt hatten. Darin fordern sie Altmaier auf, auf der Trasse für die geplante Gleichstromleitung Sued.Link eine dritte Leitung zu verlegen.

Empörung beim Thüringer Ministerpräsidenten

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow reagierte empört auf den Brief, der vom 17. Juni 2020 stammt. Die vier Umweltminister würden so tun, als habe die Trasse nichts mit Thüringen zu tun und darauf verzichtet, im Vorfeld mit dem Land zu reden. Stattdessen nutze man ein höchst umstrittenes Verfahren, um nun eine dritte Leitung durch Thüringen durchzuprügeln.

Ich bin empört und drücke das so aus, dass man im 30. Jahr der Deutschen Einheit offenkundig denkt, wir wären irgendwie nur das Stromklo Deutschlands. Bodo Ramelow

Die Bundesnetzagentur habe die Leitung Heide/West-Altbach eigentlich schon verworfen. Nach wie vor hält das Land Thüringen eine mögliche Trassenführung von Sued.Link durch Thüringen für rechtswidrig.

Weitere Klage angekündigt

Ramelow wiederholte seine Forderung, die Trassenführung von Sued.Link müsse nach dem gesetzlich vorgegebenen Prinzip der kürzesten Strecke zwischen Anfang und Ende der Leitung eigentlich entlang der A7 Richtung Fulda verlaufen. Mit einer ersten Klage gegen den Verlauf durch Thüringen war das Land Ende 2019 vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Ramelow kündigte heute erneut eine zweite Klage an. Für die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag reagierte deren energiepolitischer Sprecher Thomas Gottweis und sagte: "Thüringen hat mit den bisher geplanten Trassen schon genug zu stemmen und darf nicht länger zum Lastesel der Energiewende degradiert werden.“ Für den Verlauf des Sued.Link-Trassenkorridors durch Thüringen sind nach wie vor mehrere Varianten im Gespräch. Die Entscheidung darüber hatte die Bundesnetzagentur zuletzt zweimal verschoben. Bildrechte: MDR/TransnetBW

Chancen für vorsorgliche Erweiterung