Der Brief, den Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am 8. August an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schreibt, dreht sich um ein Reizthema. Doch der Regierungschef bemüht sich, weitgehend sachlich zu begründen, warum das Land einen geplanten Verlauf der Gleichstromtrasse Suedlink durch Thüringen auch weiter ablehnt. Und damit den Vorschlag der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg, diese Trasse zu erweitern.

Ohne Umschweife drückt Ramelow seinen Ärger aus darüber, dass dieser Vorschlag „zulasten Dritter ohne Absprache mit den betroffenen Ländern“ einen Umgangsstil offenbart, den er ablehnt. Er spitzt zu, wie es seine Art ist. Doch die Wut über Art und Inhalt dieses Vorschlages von zwei Wochen zuvor ist offenbar abgekühlt.

Dieses Vorgehen, Vorschläge zulasten Dritter ohne Absprache mit den betroffenen Ländern zu formulieren, offenbart einen Umgangsstil miteinander, den ich schon aus politischen Gründen auf das Schärfste ablehne. Wir sollten respektvoller miteinander umgehen. Bodo Ramelow in einem Schreiben an Peter Altmaier

Brief nach Berlin ohne Thüringer Unterschrift

Dabei war Ramelow am 24. Juli außer sich gewesen. Morgens war ein Brief der vier Energieminister von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg auf seinem Tisch gelandet. Das Schreiben trägt das Datum vom 17. Juni. Die vier Autoren schlagen darin dem Bundeswirtschaftsminister eine Erweiterung von Suedlink um eine dritte Leitung vor.

Die Politiker argumentieren ganz im Sinne der beiden Netzbetreiber Tennet und TransnetBW: Sie bitten Altmaier, sich dafür einzusetzen, dass eine bereits mehrfach diskutierte Stromleitung zwischen Heide/West in Schleswig-Holstein und Altbach in Baden-Württemberg doch noch kurzfristig in den Netzentwicklungsplan aufgenommen wird. Die Bundesnetzagentur hatte das Projekt im Dezember 2019 als nicht dringend bewertet und deshalb nicht bestätigt. Offiziell ist die Entscheidung, ob der Trassenkorridor von Suedlink Thüringen durchqueren wird oder nicht, noch gar nicht gefallen. Bildrechte: Bundesnetzagentur/GeoBasis-DE/BKG 2019/Übertragungsnetzbetreiber

Scharfe Worte aus dem Mund des Landesvaters

Die Wut eines inzwischen von den Wiederwahl-Querelen und Corona-Strapazen aufgeriebenen Ministerpräsidenten bricht sich einige Stunden später im Gespräch mit MDR THÜRINGEN Bahn. Gerüchteweise, so Ramelow, habe er zu Beginn der Woche von diesem Brief gehört. Er habe das Thema in der Kabinettssitzung angesprochen. Aber weder im Umwelt- noch im Infrastrukturministerium habe jemand Kenntnis davon gehabt.

„Das ist ein unglaublich kaltschnäuziges, arrogantes Verhalten, das ist eigentlich einem föderalen Umgang und einer gutnachbarschaftlichen Art des Umgehens nicht würdig“, schimpft Ramelow in Richtung Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg. Das Wort "schändlich" fällt und die Ramelow'sche Empörung gipfelt in der Bemerkung, „dass man im 30. Jahr der Deutschen Einheit offensichtlich denkt, wir wären irgendwie nur das Stromklo Deutschlands.“ Und man könne das auf dem Rücken der Thüringer einfach so machen.

Verwunderung in Stuttgart bei Autoren des Briefes

Im Energieministerium von Baden-Württemberg sorgt dieser Ausbruch für Stirnrunzeln und Kopfschütteln. Der Brief an Minister Altmaier war dort koordiniert und verfasst worden. MDR THÜRINGEN erfährt auf Anfrage, dass es dafür Kontakte gab mit den zuständigen Ministerien aller von Suedlink betroffenen Bundesländer: „In Thüringen mit dem dortigen Büroleiter von Ministerin Siegesmund. Thüringen hatte sowohl den Entwurf des Briefes bekommen als auch die finale Fassung. Minister Untersteller hat überdies mit Ministerin Anja Siegesmund (Grüne) telefoniert. Das zuständige Ministerium in Thüringen war also im Bilde - hat aber abgelehnt, den Brief mit zu unterzeichnen“, schreibt die Pressestelle.

Wenig später bestätigt auch das Thüringer Umweltministerium, man sei am 24. April aus dem baden-württembergischen Energieministerium wegen des Briefes angefragt worden und habe abgelehnt.

Holprige Kommunikation in der Thüringer Koalition

Der offensichtliche Alleingang der Umweltministerin dürfte Ramelow doppelt geärgert haben. Nicht erst seit er Ministerpräsident ist, engagiert sich Ramelow nachdrücklich gegen Suedlink auf Thüringer Gebiet.

Die Staatskanzlei spricht im Rückblick von „möglicherweise halb- oder inoffizielle Anfragen an das Umweltministerium aus Baden-Württemberg“ und versichert, weder Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) noch der Ministerpräsident selbst seien informiert gewesen. Noch klarer lässt sich kaum belegen, wie groß die Reibungsverluste oder vielleicht auch die Unlust auf Kommunikation innerhalb der rot-rot-grünen Minderheitskoalition inzwischen sind.

Eingesparte Fläche soll für Erweiterung genutzt werden

Dabei hat Ramelow den Thüringer Bürgerinitiativen gegen Suedlink ganz sicher aus dem Herzen gesprochen. Denn der Brief der vier Energieminister offenbart, dass hier Pfründe gesichert werden sollen: Suedlink war zu Beginn als 20 bis 30 Meter breite Stromtrasse mit vier Kabelgräben geplant. Die Technik-Entscheidung der Netzbetreiber für besonders leistungsstarke 525 Kilovolt-Erdkabel führt dazu, dass nur noch zwei Kabelgräben nötig sind.

Anstatt an dieser Stelle den Verbrauch von Landschaft zu reduzieren - in Thüringen würde die Trasse immerhin das „Grüne Band“ kreuzen - ist im Brief der Energieminister an Altmaier ganz ungeniert die Rede von „Platz für ein weiteres System“. Bei diesem weiteren, dritten System handelt es sich um eine Leitung, die bisher als Verbindung von Schleswig-Holstein über Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg diskutiert wurde. Es werden Argumente der Netzbetreiber zitiert, die von Kosteneinsparungen zwischen 600 Millionen und einer Milliarde Euro für die dritte Leitung sprechen.

Behörde hat den Trassenkorridor noch nicht festgelegt

Offiziell ist die Entscheidung, ob der Trassenkorridor von Suedlink Thüringen durchqueren wird oder nicht, noch gar nicht gefallen. Die Bundesnetzagentur wird sie in diesem Sommer nicht mehr treffen. Tennet und TransnetBW als Bauherren hatten das bis zuletzt gehofft. Aber: Ein Termin dafür sei nicht in Sicht, sagte eine Sprecherin kürzlich auf Anfrage.

Unsere Fachabteilung lehnt es auch nach mehrfacher Nachfrage ab, einen Termin zu nennen für den Abschluss der Bundesfachplanung für die Abschnitte C und D von Suedlink. Ulrike Platz, Pressesprecherin der Bundesnetzagentur

Dass der Kelch noch an Thüringen vorüber gehen könnte, kann sich allerdings niemand so richtig vorstellen. 2017 hatten die Netzbetreiber den Trassenverlauf durch Westthüringen als ihre Vorzugsvariante benannt.