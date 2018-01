"Den Passus im Gesetz sollten wir noch einmal verändern", sagt der Vorsitzende des Umweltausschusses im Thüringer Landtag, Tilo Kummer. Er werde auf einen entsprechenden Antrag hinarbeiten. "Wir sollten wir sichergehen, dass wir dem Netzbetreiber Tennet nicht ohne Not ein Einfalltor nach Thüringen öffnen."

Denn nach wie vor muss die Bundesnetzagentur in Bonn aus zwei Trassenverläufen für die geplante Stromautobahn von Schleswig-Holstein nach Bayern die günstigere Route auswählen. Ein Trassen-Vorschlag führt im mittleren Abschnitt durch Hessen, der andere durch Thüringen. Eine zweite Variante durch Hessen - vorgeschlagen von der Thüringer Landesregierung - ist seit dieser Woche aus dem Rennen . Eine Begründung der Bundesnetzagentur: "Sie kreuzt zu viele Naturschutzgebiete."

Der geplanten Leitung einen mächtigen Sperrriegel in Form eines Groß-Schutzgebietes entgegenzusetzen - das war im Herbst 2016 auch der Grund gewesen, warum die Landesregierung das Grüne Band schnellstmöglich als nationales Naturmonument hatte ausweisen wollen. Das zieht sich entlang der gesamten innerdeutschen Grenze vom Landkreis Nordhausen bis zum Saale-Orla-Kreis. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte zu diesem Zeitpunkt noch offensiv damit geworben, dass mit der Ausweisung des Naturschutzgebietes die Südlinkleitung keinen Übertrittspunkt mehr nach Thüringen erhalte. Denn neue Stromtrassen sollten in diesem Großbiotop nicht mehr genehmigungsfähig sein, sagte Siegesmund im Oktober 2016 MDR THÜRINGEN.

Im Gesetzentwurf klingt das ein wenig anders. In Paragraf 6.2.4 heißt es: "Insbesondere ist es verboten, ober- und unterirdische Leitungen aller Art zu errichten, zu verlegen, zu erneuern oder wesentlich zu verändern; ausgenommen davon ist eine vollständige Unterquerung, bei der keine Schäden an der Oberfläche entstehen." Für Umweltministerin Siegesmund ist der Fall klar: "Weil weder beim Bau noch beim Betrieb Beeinträchtigungen an der Oberfläche erlaubt sein werden, gehe ich nicht davon aus, dass die Südlinkleitung durch das Grüne Band verlegt werden kann."