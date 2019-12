Das ursprünglich aus Thüringen stammende weltbekannte Weihnachtslied "Süßer die Glocken nie klingen" hat für fünf evangelische Kirchgemeinden im Freistaat in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung: Erstmals werden die Kirchenglocken mit Nazi-Symbolik zur Weihnachtszeit nicht mehr geläutet.

Nach monatelangen Diskussionen hatten sich die Kirchgemeinden in Absprache mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) außerdem dazu entschlossen, die Kirchenglocken mit Nazi-Symbolik aus ihren Gotteshäusern zu entfernen. Den Anfang machte der Pfarrbereich Göschwitz-Rothenstein in der St. Laurentius Kirche in Maua, einem Ortsteil von Jena, bereits im Juli dieses Jahres. Die Glocke mit der Inschrift "Gegossen im zweiten Jahre der nationalen Erhebung unter dem Fuehrer und Kanzler Adolf Hitler" samt Hakenkreuz wurde abgehängt. Sie soll als Zeitzeugnis in ein Museum kommen oder anderweitig ausgestellt werden.

Neue Glocke kommt 2022

Gemeindepfarrer Sieghard Knopsmeier sagte MDR THÜRINGEN, die Glocke werde im Rahmen der für 2022 geplanten Dachstuhlsanierung durch eine neue ersetzt. Die Sanierung des Glockenstuhls und des Geläuts solle durch eine Stifteraktion finanziert werden. Dass eine solche Aktion erfolgversprechend sei und noch dazu mit Lottomitteln unterstützt werden könne, habe die benachbarte Kirchgemeinde Leutra bei ihrer Dachstuhlsanierung bereits erprobt.

Neue Glocke im Altarraum zu besichtigen

Die Kirchgemeinde im Pfarrbereich Tambach-Dietharz im Landkreis Gotha hat für die dortige Bergkirche bereits eine neue Glocke gießen lassen. Sie entspricht genau der Größe der alten Glocke und wiegt etwa 250 Kilogramm. Gegossen wurde sie im November im hessischen Sinn (Lahn-Dill-Kreis). Die neue Christusglocke trägt den kompletten Vers Matthäus 11, 28: "Kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken" und steht derzeit geschmückt im Altarraum. Sie war am dritten Advent von Probst Christian Stawenow geweiht worden. Ab Januar soll sie im Kirchturm hängen. Der Neuguss der Glocke kostete rund 12.000 Euro. Die Kosten teilten sich die EKM und der Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf. Die alte Glocke mit der Inschrift "In Treue dem Christus der Deutschen" befindet sich seit Herbst in der Sonderausstellung zum sogenannten "Entjudungsinstitut" der Evangelischen Kirche im Lutherhaus in Eisenach.

Glockentausch auch in Rettgenstedt

Die Hakenkreuz-Glocke in der St. Marien Kirche in Rettgenstedt. Bildrechte: MDR/Christoph Schulz Auch die Hakenkreuz-Glocke in der St. Marien Kirche in Rettgenstedt im Pfarrbereich Kölleda-Ostramondra (Landkreis Sömmerda) wird gegen eine neue Glocke ausgetauscht. Es gibt bereits ein Angebot für die Gesamtkosten in Höhe von knapp 27.000 Euro vor. Die EKM fördert den Neuguss einer Glocke einschließlich Armatur in Höhe von knapp 17.000 Euro zur Hälfte. Wer für den Rest der Kosten aufkommt, ist noch unklar. Egbert Geißler, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats, hatte bereits im Juni im Gespräch mit MDR THÜRINGEN gesagt, dass der Gemeinde keinerlei Kosten entstehen dürften. Auch hier ist die Finanzierung im Rahmen einer Dachstuhlsanierung eine Option. Die alte Glocke soll in der sogenannten "Glockenstube" verbleiben und als Zeitzeugnis beschildert werden.

Versöhnungsglocke für St. Veit

Die NS-Kirchenglocke in Leutersdorf soll durch eine "Versöhnungsglocke" ersetzt werden. Bildrechte: MDR/Christoph Schulz In Leutersdorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist innerhalb der Gemeinde lange über die Zukunft der "Nazi"-Glocke in der Kirche St. Veit gestritten worden. Geplant ist jetzt der Neuguss einer "Versöhnungsglocke". Die alte Glocke mit der Inschrift "a.o.1938 p. Chr. n. und im 5. Regierungsjahre Adolf Hitlers des Dritten Reiches Fuehrer und Kanzler" soll im Ort verbleiben und in einem Museum oder einer Ausstellung gezeigt werden. Für eine neue Glocke liegt bereits ein Angebot in Höhe von 9.400 Euro vor. Die EKM würde sich mit 4.900 Euro an den Gesamtkosten beteiligen. Die endgültige Finanzierung ist jedoch noch offen.

Oberdorla überlegt noch

In Oberdorla im Unstrut-Hainich-Kreis ist hingegen noch nichts entschieden. Die Glocke in der Kirche St. Peter und Paul trägt ein teilweise zerstörtes Brustbild von Adolf Hitler. Derzeit wird im Gemeindekirchenrat darüber diskutiert, ob das Bildnis unter Begleitung eines Metallrestaurators abgeschliffen werden kann. Zu den Kosten erwartet die Kirchgemeinde derzeit ein Angebot. Bereits im Mai hatte der Gemeindekirchenrat entschieden, die Geschichte der Glocke aufzuarbeiten und die Hintergründe aufzuklären. Geläutet wird sie seitdem nicht mehr. Die Glocke in der Kirche St. Peter und Paul trägt ein teilweise zerstörtes Brustbild von Adolf Hitler. Bildrechte: MDR/Christoph Schulz

Glocke in Bielen als unbedenklich eingestuft

In Bielen, einem Ortsteil von Nordhausen, hat sich die Kirchgemeinde dafür entschieden, die Glocke in der Kirche St. Marien und St. Johannis weiter zu läuten. Sie trägt die Inschrift "Im Jahre der Heimkehr des Saarlandes 1935 aufgehaengt im Turm zu Bielen 21.3.35". Diese Inschrift wurde nach langer Diskussion als unbedenklich eingestuft, da sie nach Ansicht der Kirchgemeinde keinen direkten Bezug zur Nazi-Zeit hat.

Sonderausstellung thematisiert Thüringer “Nazi“-Glocken

Das Thema "Nazi"-Glocken ist seit Herbst dieses Jahres auch Thema der Sonderausstellung zum "Entjudungsinstitut" der Evangelischen Kirche im Lutherhaus in Eisenach. Die Sonderausstellung wurde vom Bund mit 250.000 Euro unterstützt. Das "Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben" war 1939 gegründet worden. Damit sollte die antijüdische Ideologie der Nationalsozialisten auf die Evangelische Kirche und ihre Schriften übertragen werden.

Das bringt das neue Jahr

Alles in allem hat die Evangelische Kirche Mitteldeutschland bisher Finanzhilfen in Höhe von rund 19.200 Euro zugesagt. Die bisher eingegangenen Angebote für neue Glocken liegen insgesamt bei knapp 48.000 Euro. Für einige Kirchgemeinden gibt es noch keine Angaben, so dass es auch noch keine Gesamtkosten-Aussage geben kann. Weitere Gelder will die Landeskirche bereitstellen, um die Geschichte der "Glocken mit nationalsozialistischer Zier" aufzuarbeiten.

Im zweiten Quartal 2020 will die EKM zudem ein wissenschaftliches Forum anbieten. Dabei soll es auch um kirchenhistorische, theologische und ökumenische Aspekte der "Nazi"-Glocken gehen.