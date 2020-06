Ernährung Tag der Milch zum 20. Mal gefeiert

Die Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. Die LVTM ist eine freiwillige Vereinigung der Organisationen der Thüringer Milcherzeuger, der Thüringer Molkereien und Käsereien sowie aller an der Milchwirtschaft beteiligten Wirtschaftskreise. Sie will die Qualität von Milch und Milchprodukten fördern. Und zwar auf der Grundlage des Milch- und Fettgesetzes (MFG) sowie der dazu ergangenen Vorschriften für Milch- und Milchprodukte von der Gewinnung, Anlieferung, Be- und Verarbeitung bis hin zum Verkauf an die Verbraucherinnen und Verbraucher.