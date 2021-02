Teures Rohöl hat die Sprit-Preise auch an den Tankstellen in Thüringen in die Höhe getrieben. Wie ein ADAC-Sprecher sagte, ist der Preis für ein Fass Rohöl allein seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent gestiegen. Auch ein Ende des Corona-Lockdown könnte sich bemerkbar machen: Falls danach wieder mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind, würde das Benzin und Diesel nochmal verteuern.