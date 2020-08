Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hält eine Schuldenbremse in der Verfassung des Freistaats für denkbar. Taubert sagte MDR THÜRINGEN, mit einer solchen Verfassungsänderung würde dem finanzpolitischen Ziel, ausgeglichene Haushalte vorzulegen, noch mehr Aufmerksamkeit verschafft. Aus diesem Grund sei sie für Vorschläge offen.

Zuvor hatte CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt gefordert, in die Thüringer Verfassung eine Schuldenbremse aufzunehmen - auch als Signal. Voigt macht dabei auch klar, dass die Union ihre Forderung durchsetzen will. Die SPD-Fraktion warnte die CDU, Kritik kam auch von Linken und Grünen. Sie bezeichneten die Forderung nach einer Schuldenbremse als unredlich.

Heike Taubert wird an der entscheidenden Kabinettssitzung zum Thüringer Haushaltsentwurf für 2021 am Dienstag allerdings nicht teilnehmen. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, habe sie sich den Arm beim Wandern gebrochen und müsse sich einer Operation unterziehen. Deshalb wurden alle Termine für diese Woche abgesagt.