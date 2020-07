Allerdings unterstütze sie die Testpflicht für Reiserückkehrer ausdrücklich. Anders als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert Taubert aber dafür, dass Reiserückkehrer die Kosten für die Tests selbst übernehmen. "Wer sich freiwillig in ein Risikogebiet begibt, der kann die Kosten für einen daraus resultierenden Test nicht der Allgemeinheit aufbürden, sondern muss selbst für die Kosten des Tests geradestehen", so Taubert.

Finanzministerin Heike Taubert Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kosten für die Reisen trage der Reisende, so etwa den Flug, das Hotel oder auch eben vorgeschriebene Impfungen. "Wieso sollten Corona-Tests eine Ausnahme bilden?", so Taubert weiter Aus Sicht der Thüringer Finanzministerin ist es nicht vermittelbar, dass Menschen, die sich in diesem Jahr gar keinen Urlaub leisten können, die Testkosten für Reisende in einer gewissen Form, etwa über die gesetzliche Krankenversicherung, mitzahlen müssen. Auch bei Geschäftsreisenden in Risikogebiete plädiert Taubert dafür, die Kosten den entsendenden Unternehmen in Rechnung zu stellen.