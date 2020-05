Wegen der Corona-Krise muss Thüringen in den kommenden drei Jahren bei den Steuereinnahmen mit einem Rückgang von voraussichtlich rund 1,7 Milliarden Euro rechnen.

Laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat die Mai-Steuerschätzung ergeben, dass 2020 ein Minus von knapp einer Milliarde zu erwarten ist. Außerdem werden die Einnahmen in den beiden nächsten Jahren um knapp 800 Millionen Euro unter der Steuerschätzung vom Oktober 2019 liegen. "Wir haben seit 1990 nicht so einen Einbruch an Steuern gehabt", sagte Taubert.