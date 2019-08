Thüringen Tausende Stellen in der Altenpflege benötigt

Einer neuen Studie zufolge braucht Thüringen bis zum Jahr 2035 mehr als 28.000 neue Beschäftigte in der Altenpflege. Das sei nötig, um die Pflegebedürftigen auch in Zukunft adäquat versorgen zu können, heißt es in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Halle. Insgesamt fast 18.000 Vollzeitstellen müssen demnach neu besetzt werden, um altersbedingte Abgänge von Altenpflegern zu kompensieren. Rund 10.000 Stellen müssten neu geschaffen werden.