Die Thüringer Energie AG hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Wie der TEAG-Vorstand am Donnerstag in Erfurt mitteilte, hat das Unternehmen das Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn von 71,05 Millionen Euro abgeschlossen. Das sei eine Million mehr als im Jahr davor, sagte Vorstandssprecher Stefan Reindl. Auch der Umsatz des Konzerns sei um 90 Millionen auf rund 1,683 Milliarden Euro gestiegen.

Im Bereich des Breitband-Ausbaus zur besseren Versorgung Thüringens mit Internet forderte Reindl ein Umdenken der Politik. In der vergangenen Legislaturperiode seien Förderprogrammes des Bundes hauptsächlich für den Ausbau des Kupfer-Kabelnetzes konzipiert gewesen, das der Telekom gehöre. "Wir verlegen überregional Glasfaserkabel bis zur sogenannten letzten Meile, und ab da geht es weiter im Kupferkabel der Telekom", so Reindl. Dass die neue Große Koalition im Bund nun den Schwerpunkt auf den Ausbau des Glasfasernetzes legen wolle, sei deshalb sehr zu begrüßen. Allerdings müssten sich die Länder nun auch darauf einstellen. Auch in Thüringen liege der Schwerpunkt der Förderung derzeit noch auf dem Ausbau des Kupfer-Kabelnetzes. Damit drohe der Freistaat aber, "auf Jahre hinweg auf der alten Technik sitzenzubleiben", sagte Reindl.

Der TEAG-Vorstand bei der Vorstellung der Bilanz für 2017 am Donnerstag in Erfurt Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Von den rund 71 Millionen Euro Gewinn will das Unternehmen knapp 63 Millionen an seine Aktionäre ausschütten - vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung im Juni. Von den 63 Millionen sollen rund 50 Millionen Euro an die Thüringer Kommunen fließen, denen die TEAG gehört. Die andere 13 Millionen sollen an den TEAG-Aktionär Thüga AG überwiesen werden.



Reindl verwies darauf, dass die Thüringer Energie AG seit nunmehr fünf Jahren in kommunalem Besitz ist. Es sei gelungen, die Erwartungen der kommunalen Eigentümer zu erfüllen, sagte er. "Wir sind finanziell im Plan, stabil und vorsichtig unterwegs." Die vom Kommunalen Energiezweckverband (KET) aufgenommenen Kredite für den Kauf eines Mehrheitsanteils an der TEAG im Jahr 2013 würden planmäßig getilgt. "Wir konnten sogar zwei Sondertilgungen vornehmen."