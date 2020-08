In solchen komplexen Mordermittlungen sind die Überwachungen von Telefonen ein taktisches Einsatzmittel, das die Polizei immer wieder nutzt. So werden vermeintlich Tatbeteiligte oder potenzielle Mitwisser der Taten zu Zeugenvernehmungen geladen. Anschließend schalten sich die Fahnder auf die Telefone der Betroffenen auf und hören mit. Ziel ist es, eventuell belastende Informationen zu einem möglichen Täter zu erhalten, falls sich die Betroffenen am Telefon gegenseitig über die Vernehmungen bei der Polizei unterhalten.

Das war offenbar auch vor drei Jahren das Ziel von Korruptionsfahndern des Landeskriminalamtes, als sie rund 20 Anschlüsse in einem großen thüringenweiten Bestechungsverfahren abhörten. Auch hier sollten offenbar belastende Informationen beim Abhören der Telefone von Beschuldigten und potenziellen Mitwissern der Straftaten abgegriffen werden.

Jahrelange Abhöroperationen gegen armenische Mafia

In den Daten des Thüringer Justizministeriums enthalten sind auch die Verlängerungen von Überwachungsanordnungen über den Jahreswechsel. So wurden 45 Anschlüsse in 2019 weiter abgehört, deren Überwachung bereits seit 2018 lief. Das gilt zum Beispiel bei großen Verfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK), wo Anschlüsse teilweise über mehrere Monate abgehört werden.

Großeinsatz nach einer Auseinandersetzung mit Mafia-Hintergrund in der Erfurter Michaelisstraße 2017. Auch im Bereich der Organisierten Kriminalität wird überwacht. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel So wurden unter anderem vor einigen Jahren Dutzende Anschlüsse von mutmaßlichen Mitgliedern der armenischen Mafia in Erfurt über einen Zeitraum von zwei Jahren abgehört. In dem Verfahren zeichneten die Polizei und das Bundeskriminalamt in Thüringen Tausende von Gesprächen mit. Solche langwierigen Abhöroperationen sind aber eher selten, weil sie enorm viel Personal und technische Ressourcen verschlingen - besonders bei OK-Verfahren mit ausländischen Tätern, bei denen die Gespräche aus den Landessprachen noch ins Deutsche übersetzt werden müssen.

Polizei kann Abhören selbst anordnen

Nach Angaben des Thüringer Justizministeriums ist in der Gesamtzahl der 282 abgehörten Anschlüsse aus 2019 auch die Überwachung von Telefonen enthalten, die auf Grundlage des Thüringer Polizeiaufgabengesetzes (PAG) in Strafverfahren abgehört wurden. So kann in dringenden Fällen der Leiter einer Polizeibehörde, wie dem LKA oder der Landespolizeidirektion, eine Anschlussüberwachung anordnen. Diese muss aber zeitnah durch einen Richter nachträglich bestätigt werden.