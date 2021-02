In Gera haben nach Angaben der Polizei am Dienstag neun Telefonbetrüger potenzielle Opfer angerufen. In sieben Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus, einmal als Rechtsanwalt. In einem weiteren Fall sollten die Betroffenen einen vermeintlichen Gewinn einlösen, indem sie ihre Online-Banking-Daten herausgeben. Wie die Polizei mitteilte, gingen alle Angerufenen nicht auf die Forderungen ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ob die Betrugsversuche in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.