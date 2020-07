Autobahnen Debatte um Tempolimit auch in Thüringen

Die Thüringer CDU lehnt ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab. Die Fraktion teilte am Mittwoch mit, Autobahnen seien die sichersten Straßen in Deutschland. Auf einem Drittel des Autobahn-Netzes sei die Geschwindigkeit bereits begrenzt. Wo dies nicht der Fall sei, solle jeder so schnell fahren, wie es seinen Fähigkeiten entspreche.