Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nehmen am Montag die ersten drei Testzentren für kostenlose Corona-Schnelltests die Arbeit auf. Das betrifft laut Landratsamt und DRK die Städte Rudolstadt, Saalfeld und Leutenberg. Nach Angaben des DRK-Kreisverbandes werden die kostenlosen Tests beim DRK in Rudolstadt in der Breitscheidstraße und in Saalfeld am Blankenburger Tor angeboten. Eine weitere Testmöglichkeit gibt es in der Apotheke in Leutenberg. Vier weitere Teststellen sollen im Laufe der Woche folgen, so in der Park-Apotheke in Königsee, in der Aesculap-Apotheke in Bad Blankenburg, in der Fröbel-Apotheke in Oberweißbach und der Uhlen-Apotheke in Uhlstädt-Kirchhasel. Die Termine für einen Test müssen vorher telefonisch vereinbart werden.