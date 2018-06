Fünf Jahre nach dem Jahrhundert-Hochwasser

Im Mai 2013 regnete es tagelang. Der Monat war nach Angaben der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie überdurchschnittlich feucht und kalt. An den Pfingsttagen (18. bis 20. Mai) regnete es intensiv, danach folgten einige regenfreie Tage, bis es ab 26. Mai erneut heftig zu regnen begann. Die Niederschläge dauerten an den folgenden Tagen an und verlagerten sich zunehmend nach Ostthüringen. In der Folge stiegen die Pegel mehrerer Flüsse stark an, unter anderem die der Saale, der Weißen Elster, der Pleiße und der Gera. An manchen Pegeln wurden laut Landesanstalt die höchsten Pegelstände seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen.