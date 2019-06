Wie ist die Lage in Thüringen?

Auch in Thüringer Unternehmen sind Ostdeutsche unterrepräsentiert. In den 20 größten Firmen Thüringens sind lediglich sechs Spitzenpositionen mit Ostdeutschen besetzt - ein Anteil von 30 Prozent. Ostdeutsche Führungskräfte wie Stefan Traeger (Vorstandsvorsitzender Jenoptik, geboren in Jena) sind die Ausnahme.