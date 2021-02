Das Land Thüringen hat die Erweiterung des Naturschutzgebietes Hohe Schrecke in Nordthüringen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt gestoppt. Das teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Geplant war die Fläche von 35 auf 68 Quadratkilometer zu erweitern, also fast zu verdoppeln. Ministerin Anja Siegesmund (Grüne) begründet den Stopp damit, dass ein angemessener Austausch mit allen Beteiligten derzeit nicht möglich sei. Zuvor hatte es heftige Kritik von Waldbesitzern und Landwirten gegeben. Sie warfen dem Land geplante Enteignung vor.