Mehrere Zentimeter Neuschnee sorgten in der Nacht von Samstag auf Sonntag für viele Unfälle auf den Straßen und für Zugausfälle am Sonntag. Doch der Schnee hatte auch schöne Seiten: So sorgte der so genannte Blutschnee, der durch Sand aus der Sahara auf den eigentlich weißen Schnee herab fiel, für tolle Bilder mit rötlich-gelbem Schnee und Schlittenfreuden für die Kleinsten.