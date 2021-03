In der Erfurter Messe hat das Impfzentrum Mittelthüringen am 10. März die Arbeit aufgenommen. Dafür war eine Messehalle in den Tagen zuvor hergerichtet worden. Am selben Tag begann auch das Impfzentrum in Gera mit der Arbeit. In beiden Zentren können pro Tag insgesamt bis zu 10.000 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.