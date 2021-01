18. bis 24. Januar 2021 Rückblick: Die Themen der Woche in Thüringen

Hauptinhalt

Verfahren im Stinkefinger-Eklat gegen Bodo Ramelow eingestellt, "Kunstraub-Gemälde" machen Restauratoren einige Arbeit, Brand in einem Lebensmittel-Discounter in Apolda, ein Autokorso von Gastwirten in Jena: Diese Themen bewegten Thüringen in der vergangenen Woche.