Automarkt Absatz neuer Diesel-Pkw in Thüringen wieder stabil

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes kamen in Thüringen in den ersten sechs Monaten des Jahres 10.086 neue Diesel-Pkw auf die Straßen. Im selben Zeitraum 2018 waren es 10.035. Damit haben sich die Neuzulassungen der umstrittenen Autos stabilisiert, wenn auch auf klar niedrigerem Niveau als vor dem Diesel-Skandal. So wurden in Thüringen zum Beispiel vor fünf Jahren noch 12.259 derartige Fahrzeuge angemeldet.