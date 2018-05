Bald keine Straßenausbaubeiträge mehr in Thüringen?

Beiträge für den Ausbau und die Instandsetzung von Straßen führen bei vielen Thüringer Hausbesitzern zu Frust (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Linke, SPD und Grüne hatten noch im vergangenen Jahr per Gesetz festgelegt, dass Städte und Gemeinden in eigenem Ermessen Straßenausbaubeiträge erheben dürfen. Dass heißt: Ist eine Kommune reich genug, könnte sie ab dem Jahr 2019 darauf verzichten, die Beiträge zum Straßenausbau von ihren Bürgern einzutreiben. Diese Regelung aber stieß auf Kritik. Der Gemeinde- und Städtebund nannte sie die "schlechtestmögliche" Variante. Verbandschef Ralf Rusch sagte, dadurch stünden die Bürgermeister unter extremen Druck, ob sie die Bürger zur Kasse bitten sollten oder nicht. Mit der zu erwartenden Folge, dass letztlich gar keine Beiträge mehr erhoben würden.



Falls die Straßenausbaubeiträge jetzt abgeschafft werden, muss das Land den Kommunen die fehlenden Einnahmen ersetzen. Unklar ist noch, in welcher Höhe. Laut Linke-Politiker Kuschel müssten 15, maximal 20 Millionen Euro pro Jahr ausreichen. Vom Gemeinde- und Städtebund hieß es dagegen, dieser Betrag sei "sehr knapp" bemessen. Der Verband sei aber zu Verhandlungen mit dem Land bereit.



Beiträge zum Bau, zur Erneuerung und zur Instandhaltung von Straßen müssen in Thüringen die Eigentümer der anliegenden Grundstücke bezahlen, wenn die jeweilige Kommune sie zur Kasse bittet. Die Gebühren können nicht auf Mieter umgelegt werden.