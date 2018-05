Ein katastrophales Jahr für den Thüringer Profi-Sport

Neun und fünf. Zwei Zahlen, die in ihrer Nüchternheit wenig aussagen über die Dramen, die dahinter stehen. Aber die in größtmöglicher Knappheit das "annus horribilis", das Schreckensjahr, für den Thüringer Ballsport beschreiben:

Von neun Vereinen aus dem Freistaat, die unter Profi-Bedingungen Bälle treten, Dribbeln, Werfen oder Schmettern, sind fünf abgestiegen. Oder umgekehrt: Nur vier haben die Klasse halten können. Nicht mal die Hälfte. Für mindestens drei der Absteiger bedeutet das zugleich den (vorläufigen) Abschied vom Profi-Sport; stattdessen muss nun ein Neuanfang im Amateurlager erfolgen. Thüringen droht auf Bundesebene vom respektierten Stammspieler zur Einwechselkraft degradiert zu werden. Eine verheerende Bilanz der Saison 2017/18.

Eine ganze Reihe von Ursachen

Große Enttäuschung bei den Spielerinnen des FF USV Jena nach dem feststehenden Abstieg. Bildrechte: imago/Christoph Worsch Ursache dafür waren gravierende Fehleinschätzungen, falsch verstandene Loyalität, mangelnde Demut und gelegentlich auch blanke Naivität. Das beginnt schon bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.



Sicher sind die neuen Bundesländer und damit auch Thüringen selbst 28 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer ein schwieriges Pflaster in Sachen Sponsoring. Vieles geht über die öffentliche Hand. Privatunternehmen in Größenordnungen jenseits des Mittelstands haben zwar zahlreiche Zweigunternehmen im Freistaat, die Hauptquartiere und damit die Entscheider aber sitzen fast immer in den alten Bundesländern und damit weit weg vom Thüringer Sport. Umso wichtiger ist für diesen, seine Sponsoren in der Breite zu suchen.

Traurige Rockets bedanken sich nach Spielende bei den Fans. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Was passiert, wenn das nicht geschieht, haben die Basketballer von den Rockets bei ihrem einjährigen Erstliga-Gastspiel erfahren müssen:



Mitten in der Saison stieg der Hauptsponsor aus, fast die Hälfte der geplanten Saisoneinnahmen brach damit weg. Ob es gelingt, diese Lücke so zu schließen, dass man nach dem Abstieg in der Zweiten Liga konkurrenzfähig bleibt, ist - Stand Montag - noch nicht endgültig geklärt.



In anderen Fällen war der Etat von vornherein zu knapp bemessen. Frauenfußball-Bundesligist FF USV Jena, Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt, die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt - sie alle traten mit dem jeweils kleinsten Budget der Liga an. Nun schießt Geld bekanntlich keine Tore; aber dass allein die exellenten Studienbedingungen an der Uni Jena nicht reichen, um ausreichend erstklassige Spielerinnen an die Saale zu locken, hätte auch den Verantwortlichen beim USV aufgehen können.

Und dass ein Verein, der seit Jahren über seine Verhältnisse und zu großen Teilen vom Versprechen auf eine bessere Zukunft lebt, auf lange Sicht nicht überlebensfähig ist - wer hätte dies besser wissen können als Rolf Rombach, der Ex-Präsident des FC Rot-Weiß Erfurt? Der Mann ist schließlich Insolvenzverwalter.

Doch statt den Tatsachen in Form eines jährlich wachsenden Schuldenberges ins Gesicht zu sehen, beizeiten die Reißleine zu ziehen und den Verein auf eine neue, gesunde Basis zu stellen, ritt der Club volle Kraft voraus mit fliegenden Fahnen in den finanziellen und sportlichen Untergang.

Dass selbst eine auskömmliche finanzielle Basis aber nur die halbe Miete ist - das hat hingegen der ThSV Eisenach lernen müssen. Lange, viel zu lange hielten die Verantwortlichen fest am einmal beschlossenen sportlichen Konzept. Jugend voran, passend dazu ein junger Trainer aus dem eigenen Haus. Klingt gut - hat nur leider nicht funktioniert. Dazu eine Vereinsführung, die lieber interne Machtkämpfe ausfocht anstatt den sportlichen Niedergang zu stoppen - und darauf hoffte, dass das, was über die Hälfte der Saison nicht funktionierte, am Ende schon noch irgendwie klappen wird.

Falsche Entscheidungen oder einfach nur Pech?

Eine bemerkenswerte Parallelität übrigens zu den Basketball-Raketen. Die traten mit dem hehren Anspruch an, dem Rest der Liga mal zu zeigen, was so alles geht mit jungen deutschen Spielern. Sicher ein löblicher Ansatz, für den die Rockets in der Fachwelt auch durchaus Anerkennung fanden. Nur: Muss man das gleich in der ersten Saison im Oberhaus probieren? Wenn erst mal nichts weiter zählt als in dieser Liga zu überleben? Und muss man, wenn dieses Ziel ernsthaft in Gefahr gerät, weiter in Nibelungentreue zum Trainer halten, so wie Sportdirektor Wolfgang Heyder zu seinem Ivan Pavic? Zur Erinnerung: In der Vorsaison hatte Heyder Pavics Vorgänger Chris Ensminger nach nur drei Niederlagen in Folge geschasst, weil er die Saisonziele gefährdet sah.

Viel Verantwortung für die verbliebenen Teams

Bei einer so verheerenden Bilanz bleibt die Frage nach den Aussichten für die verbliebenen Thüringer Teams in den bundesdeutschen Profi-Ligen. Können sie und wie lange das Fähnlein des Freistaats oben zu halten.

Die wenigsten Sorgen bereiten sicher die Handballerinnen des Thüringer HC. Gerade haben sie den siebten Meistertitel innerhalb von acht Jahren errungen; anders als in den Vorjahren ist das Bemühen um Weiterentwicklung erkennbar, symbolisiert durch den Ausbau der Salzahalle, der schon eine gefühlte Ewigkeit angestrebt, nun aber auch endlich angegangen wird. Schwarz-Weiß Erfurt hier bei einem Spiel gegen den SC Potsdam. Bildrechte: Steffen Prößdorf

"Leuchtturm" Jena - auch sportlich