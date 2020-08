Für Autofahrer in mehreren Thüringer Regionen wird die Kfz-Haftpflichtversicherung voraussichtlich teurer. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte, werden in Gera, Suhl und in den Landkreisen Gotha, Saale-Orla-Kreis und Eichsfeld die Regionalklassen nach oben gestuft. Betroffen sind laut Verband rund 375.000 Autofahrer.

In der Landeshauptstadt Erfurt und im Zulassungsbezirk Saalfeld-Rudolstadt würde sich die Regionalklasse für Autofahrer dagegen verbessern, hieß es weiter. In den anderen Regionen gebe es keine Veränderung. Autofahrer nimmt einen Unfall für die Versicherung auf (Archivbild) Bildrechte: imago images / Shotshop

Die jährliche Einstufung richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge. Die günstigste Schadenbilanz gab es nach Verbandsangaben im Kyffhäuserkreis, am schlechtesten sei sie im Unstrut-Hainich-Kreis gewesen.

Bei der Kaskoversicherung gibt es laut Verband Herabstufungen nur im Kreis Gotha und im Altenburger Land.