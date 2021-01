Hack war im Juni 2020 als Geschäftsführer der AJS gGmbH freigestellt und im August fristlos entlassen worden. Zuvor hatte der AWO-Bundesverband in einem Prüfbericht unangemessen hohe Gehälter von Hack und weiteren Managern des Unternehmens bemängelt. Diese lägen zum Teil deutlich über den als angemessen eingestuften Gehaltshöhen, heißt es in dem Bericht. Demnach bezog Hack mit rund 300.000 Euro pro Jahr ein mehr als doppelt so hohes Jahresgehalt, als es laut AWO Governance Kodex angemessen wäre.

Michael Hack Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK